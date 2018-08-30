Игрок обороны казанского клуба Рубин Егор Сорокин вызван в футбольную сборную России на ближайшие матчи национальной команды против соперников из Турции и Чехии. 22-летний игрок призван заменить травмированного Илью Кутепова и это первый вызов оборонца в сборную.

Игрок обороны казанского клуба "Рубин" Егор Сорокин вызван в футбольную сборную России на ближайшие матчи национальной команды против соперников из Турции и Чехии. 22-летний игрок призван заменить травмированного Илью Кутепова и это первый вызов оборонца в сборную.⚡Вместо травмированного Ильи Кутепова в сборную России вызван защитник @fcrk Егор Сорокин.Илья, здоровья!Егор, добро пожаловать в @TeamRussia pic.twitter.com/zIACNcEltK— Сборная России (@TeamRussia) 30 августа 2018 г.Всего вызов в национальную команду России на первые матчи после домашнего чемпионата мира-2018 получили пять игроков "Рубина": кроме Сорокина это защитник Федор Кудряшов, хавбеки Руслан Камболов и Павел Могилевец, а также нападающий Дмитрий Полоз.Тренерский штаб сборной готовит своих подопечных к матчу с командой Турции в рамках дебютного сезона Лиги наций, который пройдет 7 сентября в Трабзоне, а также к товарищеской игре с соперниками из Чехии, которая пройдет 10 сентября в Ростове-на-Дону.