Мужчина за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы выявил факты нарушения миграционного законодательства.Сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Западного округа. Было установлено, что мужчина за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире на улице Кубинка приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93