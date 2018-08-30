В результате проверочных мероприятий сотрудниками ДПС был задержан 39-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом...

«Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в хранении психотропного вещества – амфетамина», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате проверочных мероприятий сотрудниками ДПС в 1-м Красковском проезде был задержан 39-летний мужчина, у которого в ходе личного досмотра, а также при досмотре его автомобиля были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования изъятое является психотропным веществом – амфетамином, массой более 140 граммов.По данному факту следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73