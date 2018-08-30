Пакетик с наркотическим средством массой почти пять граммов мужчина прятал в садовой перчатке.

Вечером 28 августа текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с инспекторами ГИБДД на Владимирском шоссе города Мурома остановили автомобиль такси «ВАЗ-2110».В салоне автомобиля находился 32-летний житель Мурома, по данным оперативников, причастный к незаконному обороту наркотических средств. Мужчина был задержан.В ходе личного досмотра местного жителя полицейские обнаружили находившуюся при нем садовую перчатку, в которой был спрятан полимерный пакетик с порошкообразным веществом светло-кремового цвета.Экспертный анализ показал, что содержимое изъятого пакетика – наркотическое средство «героин», массой 4,82 грамма.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении 32-летнего муромлянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Подозреваемый заключен под стражу.