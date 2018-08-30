Пенсионерка рассказала, что обнаружила пропажу своей банковской карты, с которой в дальнейшем было списано более 200 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ярославскому району задержали 38-летнюю женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки.В отдел полиции обратилась 82-летняя москвичка с заявлением о краже денежных средств. Она рассказала, что обнаружила пропажу своей банковской карты, с которой в дальнейшем было списано более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Установлено, что злоумышленница увидела, как пенсионерка, расплатившись за покупки банковской картой, забыла ее в терминале. После чего она похитила карту и сняла с неё деньги.По данному факту следствием ОМВД России по Ярославскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29