Полицейские Александровского, Вязниковского и Кольчугинского ОМВД встретились с ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и поздравили с началом нового учебного года.

Традиционно, в преддверии нового учебного года полицейские проводят благотворительную акцию «Помоги собрать ребенка в школу», главная задача которой оказать социальную помощь в подготовке к школе воспитанников подшефных детских домов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.К благотворительной акции присоединились сотрудники Отдела МВД России по Александровскому району. Полицейские посетили подшефный Карабановский детский дом и Александровский комплексный центр социального облуживания населения.Помощник начальника ОМВД – начальник отделения по работе с личным составом Наталья Зайцева и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Надежда Гамова поздравили ребят с началом нового учебного года, пожелали хороших оценок, интересных и увлекательных занятий. В подарок стражи порядка привезли материалы для учебы и творчества, а также спортивный инвентарь.Полицейские ОМВД России по Вязниковскому району посетили в рамках акции Центр социальной помощи семье и детям, расположенный в городе Вязники.Дети подготовили гостям интересную программу: пели песни, разыгрывали сценки, читали стихи. Праздник был наполнен улыбками, радостью и отличным настроением. Сотрудники полиции, в свою очередь, подарили будущим первоклассникам канцелярские принадлежности, которые обязательно пригодятся в новом учебном году.Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних Кольчугинского ОМВД совместно с представителем общественного совета приехали к ребятам из подшефного Кольчугинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Полицейские и общественники подарили школьникам тетрадки, ручки, альбомы и другую необходимую канцелярию.