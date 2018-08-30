Злоумышленники угостили потерпевшего пивом, подмешав туда лекарственный препарат, после которого мужчина уснул, и похитили у него ювелирные украшения, мобильный телефон и денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское задержали двоих приезжих мужчин в возрасте 32 и 37 лет по подозрению в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от 37-летнего жителя столицы. Мужчина рассказал, что, когда он возвращался домой, на Большой Дорогомиловской улице к нему подошли двое мужчин и предложили подвезти. Во время поездки они угостили его пивом, после чего потерпевший уснул, однако успел заметить, как злоумышленники сняли с него ювелирные украшения, забрали мобильный телефон и денежные средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское установили местонахождение двоих подозреваемых и задержали их на Аминьевском шоссе. Ими оказались приезжие, один из которых был ранее неоднократно судим.Установлено, что злоумышленники подмешали в напиток потерпевшего лекарственный препарат, после чего, воспользовавшись его беспомощным состоянием, похитили личные вещи общей стоимостью около 100 тысяч рублей и высадили в бессознательном состоянии на улицу. В настоящее время заявитель госпитализирован.Следственным отделением территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (499) 233-91-00 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93