В полицию поступило сообщение от жителя Зеленограда о том, что на детской площадке в 14 микрорайоне более получаса стоит детская коляска с грудным ребенком...

Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве установили личность женщины, оставившей грудного ребенка на детской площадке.27 августа в полицию поступило сообщение от жителя Зеленограда о том, что на детской площадке в 14 микрорайоне более получаса стоит детская коляска с грудным ребенком.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили младенца в детской коляске, в которой также находились детские вещи и продукты питания для ребенка. Нарядом скорой помощи ребенок был доставлен в детскую больницу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность матери, оставившей младенца на детской площадке. Ею оказалась 28-летняя уроженка Восточной Европы, не имеющая определенного места жительства на территории Российской Федерации. 29 августа женщина была задержана на территории Московской области.В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка для принятия процессуального решения.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31