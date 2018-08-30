В полицию поступило сообщение от жителя Зеленограда о том, что на детской площадке в 14 микрорайоне более получаса стоит детская коляска с грудным ребенком...
Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве установили личность женщины, оставившей грудного ребенка на детской площадке.
27 августа в полицию поступило сообщение от жителя Зеленограда о том, что на детской площадке в 14 микрорайоне более получаса стоит детская коляска с грудным ребенком.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили младенца в детской коляске, в которой также находились детские вещи и продукты питания для ребенка. Нарядом скорой помощи ребенок был доставлен в детскую больницу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность матери, оставившей младенца на детской площадке. Ею оказалась 28-летняя уроженка Восточной Европы, не имеющая определенного места жительства на территории Российской Федерации. 29 августа женщина была задержана на территории Московской области.
В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка для принятия процессуального решения.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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