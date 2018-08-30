В увлекательной форме автоинспекторы рассказали детям основные Правила дорожного движения, которые необходимо соблюдать каждому участнику дорожного движения...
Инспекторы дорожно-патрульной службы столицы продолжают проводить профилактические беседы с детьми на тему безопасного поведения на дорогах и улицах города.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, управляющих двухколесным транспортом, сотрудники 4 спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели занимательный урок на базе ГБОУ «Школа № 152» г. Москвы.
В увлекательной форме автоинспекторы рассказали детям основные Правила дорожного движения, которые необходимо соблюдать каждому участнику дорожного движения, напомнили о дорожных знаках, а также разъяснили, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу.
Сотрудники Госавтоинспекции в завершение мероприятия раздали детям красочные памятки по Правилам дорожного движения, а ребята пообещали всегда быть внимательными на дорогах города.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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