В увлекательной форме автоинспекторы рассказали детям основные Правила дорожного движения, которые необходимо соблюдать каждому участнику дорожного движения...

Инспекторы дорожно-патрульной службы столицы продолжают проводить профилактические беседы с детьми на тему безопасного поведения на дорогах и улицах города.В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, управляющих двухколесным транспортом, сотрудники 4 спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели занимательный урок на базе ГБОУ «Школа № 152» г. Москвы.В увлекательной форме автоинспекторы рассказали детям основные Правила дорожного движения, которые необходимо соблюдать каждому участнику дорожного движения, напомнили о дорожных знаках, а также разъяснили, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу.Сотрудники Госавтоинспекции в завершение мероприятия раздали детям красочные памятки по Правилам дорожного движения, а ребята пообещали всегда быть внимательными на дорогах города.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81