Если ты уедешь, считай, что сына у тебя больше нет, - сказала Олегу Чернову, тогда еще совершенно никому не известному молодому парню из маленького шахтерского городка, его жена.

"Если ты уедешь, считай, что сына у тебя больше нет", — сказала Олегу Чернову, тогда еще совершенно никому не известному молодому парню из маленького шахтерского городка, его жена. К той поре Олег уже успел поработать и сторожем в краеведческом музее, и монтировщиком сцены, и санитаром скорой помощи, и шахтером, но понял, что его мечта – стать артистом. Несмотря на ультиматум жены, Чернов не смог отказаться от мечты…Борису Корчевникову Олег Чернов рассказал, что уже в школе, классе в восьмом-девятом, решил, что хочет быть врачом. Два года подряд он поступал на медицинский — в первый раз не хватило баллов. Но время то все равно было очень насыщенным: Олег играл в баскетбол за ПТУ, пел в ансамбле…Потом друг Чернова, мечтавший стать актером, стал уговаривать его поступить вместе. Но сначала они устроились монтировщиками в местный театр. Там Олег и встретил свою первую супругу Людмилу, работавшую актрисой. Самого Чернова тоже заняли в массовке, так что профессия его увлекла. Хотя актерского образования у него не было."Людмила в какой-то момент не приняла моего желания получить диплом. Но ее тоже можно понять, потому что у нас уже был ребенок. И она сказала вдруг: "Может быть, тебе все-таки не надо сейчас никуда поступать, а пойти поработать грузчиком? Там нам могут дать квартиру через какое-то время…" И эта перспектива настолько меня "убила", что в тот момент я воспринял это как своего рода предательство. Не хочу говорить громких слов, но разочарование какое-то было", — признался актер.Он тайно поступил в театральный, на этом их брак и распался. С сыном он какое-то время общался, но редко, были препятствия со стороны жены, а потом и сам перестал. В следующий раз они встретились, уже когда мальчику исполнилось 14: ему нужно было разрешение на выезд за границу. Но близкого общения между отцом и сыном не получилось до сих пор.В театральном институте актер встретил свою вторую супругу Анастасию. Они вместе учились, а потом и работали. Свадьба была скромная – просто расписались перед дипломным спектаклем, а из свидетелей — только мама Анастасии. Но и этот брак продлился недолго. Затем Олег ушел из театра на телевидение. Тогда он лишился квартиры, которую давали от работы, и жил в кабинете у продюсера телевизионного канала. А потом Чернов и вовсе решил перебраться в Санкт-Петербург, где в течение месяца он не только устроился в театр, но и стал сниматься в сериалах.В северной столице актер встретил свою третью супругу Ирину. Она была не из актерской среды – занималась недвижимостью. Вместе они прожили около десяти лет, но потом все-таки разошлись.Сегодня рядом с Черновым есть любимая женщина — актриса Марина Блейк, с которой он познакомился на съемках сериала "Инспектор Купер". "Я уверен в том, что это мой сознательный выбор. И я четко себе впервые, наверно, сказал: "Да, я хочу, чтобы эта женщина стала моей женой", — признался актер.Почему распались второй и третий браки Олега? Почему Марина сначала отказалась выходить замуж за актера? И как его приняла ее дочь? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".