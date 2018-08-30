Телеканал Россия 1 изменил сетку вещания в связи со смертью Иосифа Кобзона. Андрей Малахов посвятит свою программу Прямой эфир выдающемуся советскому и российскому артисту. А после полуночи в эфир выйдет одно и последних интервью Кобзона, которое он дал программе Семейный альбом.

Телеканал "Россия 1" изменил сетку вещания в связи со смертью Иосифа Кобзона. В четверг, 30 августа, Андрей Малахов посвятит свою программу "Прямой эфир" выдающемуся советскому и российскому артисту. А после полуночи в эфир выйдет одно из последних интервью Кобзона, которое он дал программе "Семейный альбом".Кроме того, телеканал "Россия 24" сегодня в 16:00 покажет документальный фильм "Иосиф Кобзон. Дар от мамы". Его же повторят в воскресенье на телеканале "Россия 1".