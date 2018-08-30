Каждый день приносит новые факты про развод главной юмористической пары страны. Не успел народ перевести дух от баснословного состояния пары, как появились новые подробности.

Каждый день приносит новые факты про развод главной юмористической пары страны. Не успел народ перевести дух от баснословного состояния пары, как появились новые подробности.Вся страна обсуждает сказочное богатство четы юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. Артистам предстоит поделить не только элитную недвижимость, но и дорогостоящие предметы искусства, и старинный фарфор.В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.Книги после развода Степаненко хочет оставить себе. Причем особой интерес она проявляет к нескольким названиям. "В рамках бракоразводного процесса для Степаненко по каким-то причинам принципиально оставить у себя целый ряд древних оккультных книг, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность, – сообщил адвокат Петросяна Сергей Жорин.Среди ценных для юмористки изданий, как выяснил значатся также "Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение" Альберта Моля 1898 года выпуска, "Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул" Николая Познанского, "История суеверий и волшебства" Альфреда Леманна 1910 года выпуска и "Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека 1914 года издания. Приблизительная стоимость этих изданий на аукционах может доходить до 3 миллионов рублей.Возможно, 65-летняя Степаненко проводит какие-то темные магические обряды, чтобы повышать женскую привлекательность и соблазнять мужчин. В книгах, которые ей хочется иметь, есть рецепты приворотных зельев и заговоров. Иначе зачем ей столь специфические издания, а не, скажем, альбомы по искусству, которые всю жизнь собирает Петросян?..