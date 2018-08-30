Михаил
Давыдов 18 лет лечил знаменитого певца. Потеря пациента стала для него личным
горем.
Михаил
Давыдов 18 лет лечил знаменитого певца. Потеря пациента стала для него личным
горем.
"Он всегда терпел и никогда не жаловался", – цитирует
врача Telegram-канал Mash. Когда Иосиф Кобзон умер, Давыдов находился на
операции и не сразу узнал о смерти артиста.
"Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф – мой
друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", – поделился врач.
За годы наблюдения за здоровьем и лечением известного пациента вместе они
прошли многое – и радости от улучшения состояния, и горе.
Кончина народного артиста стала большим горем для
многих. Среди них как родные и близкие певца, его друзья и коллеги, а также
миллионы почитателей таланта Иосифа Давыдовича. Его песни знакомы и любимы несколькими
поколениями наших соотечественников.
Энергии Кобзону хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной
жизни. "Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с
людьми, которые власть выбирают", – отметил телеведущий Максим Галкин. По его
словам, артист был уникальным в своем роде человеком.
Последние недели жизни
Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Певец боролся с
раком 13 лет. Кобзон ушел из жизни 30 августа. Его похоронят 2 сентября.