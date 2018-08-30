Михаил Давыдов 18 лет лечил знаменитого певца. Потеря пациента стала для него личным горем.

МихаилДавыдов 18 лет лечил знаменитого певца. Потеря пациента стала для него личнымгорем."Он всегда терпел и никогда не жаловался", – цитируетврача Telegram-канал Mash. Когда Иосиф Кобзон умер, Давыдов находился наоперации и не сразу узнал о смерти артиста."Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф – мойдруг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", – поделился врач.За годы наблюдения за здоровьем и лечением известного пациента вместе онипрошли многое – и радости от улучшения состояния, и горе.Кончина народного артиста стала большим горем длямногих. Среди них как родные и близкие певца, его друзья и коллеги, а такжемиллионы почитателей таланта Иосифа Давыдовича. Его песни знакомы и любимы несколькимипоколениями наших соотечественников.Энергии Кобзону хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественнойжизни. "Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и слюдьми, которые власть выбирают", – отметил телеведущий Максим Галкин. По егословам, артист был уникальным в своем роде человеком.Последние недели жизниИосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Певец боролся сраком 13 лет. Кобзон ушел из жизни 30 августа. Его похоронят 2 сентября.