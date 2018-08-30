Перевернулся самосвал с песком. Происшествие случилось около половины десятого утра. Большегруз шёл по Ерофеевскому спуску в сторону Лыбедской магистрали.

Перевернулся самосвал с песком. Происшествие случилось около половины десятого утра. Большегруз шёл по Ерофеевскому спуску в сторону Лыбедской магистрали. Под мостом его вынесло за пределы проезжей части. Он фактически снёс опору линии электропередач. И опрокинулся. К счастью, в этот момент на тротуаре не было прохожих. Другие машины тоже не были задеты. Обошлось без жертв. Кабина китайского самосвала в результате опрокидывания была сильно покорёжена. Чтобы извлечь 25-летнего водителя, понадобилась помощь спасателей. Деблокировку пострадавшего они производили с применением гидравлического оборудования.Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: "В результате данного автопроисшествия водитель получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. На данный момент проводится административное расследование, в рамках которого будет установлена причина совершения данного автопроисшествия и приняты правовые меры. При оформлении ДТП частично была перекрыта проезжая часть, введено ручное регулирование, для ликвидации причин дорожно-транспортного происшествия".По некоторым данным, у водителя - повреждения обеих ног. После осмотра врачами и оказания медицинской помощи, он отпущен домой. Из перевернувшегося самосвала на проезжую часть вытекло топливо. Его смыв производили сотрудники службы Гражданской защиты. Кроме того, рядом с опрокинувшимся большегрузом трудились рабочие. Он грузили высыпавшийся песок в другой точно такой же самосвал. Не исключено, что обе машины принадлежат одному и тому же предприятию. ГИБДД сейчас устанавливает причины происшествия. По одной из версий, у китайского самосвала возникла техническая неисправность, в результате которой отказали тормоза. Кроме того, полиция выясняет, как машина оказалась на Ерофеевском спуске. Попасть туда можно только со стороны Заклязьменского моста. Большегрузам проезжать по нему запрещено. И если водитель нарушил этот запрет, то на владельца машины могут наложить штрафные санкции.