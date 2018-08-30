Следственный комитет России будет добиваться ареста 25-летнего гражданина Таджикистана, который устроил дебош на борту рейса Уральских авиалиний Москва-Душанбе. Мужчина напал на бортпроводницу и угрожал якобы заложенной на борту бомбой.

Следственный комитет России будет добиваться ареста 25-летнего гражданина Таджикистана, который устроил дебош на борту рейса "Уральских авиалиний" Москва-Душанбе. Мужчина напал на бортпроводницу и угрожал якобы заложенной на борту бомбой.- Дату рождения назовите?- У меня нет даты рождения.- Место рождения?- Нет.- Где проживаете?- Нигде.Настоящий господин Никто. Со следователями говорит дерзко, но при этом несвязно.- Это видео получат нужные люди, ты уверен за то, что ты понял меня, о чем я.Гражданин Таджикистана 1993 года рождения. Утверждает, что учился в Омске. Летел из Москвы в Душанбе рейсом авиакомпании "Уральские авиалинии". Но в полете взбунтовался и начал вести себя крайне неадекватно. Самолет пришлось вернуть в аэропорт."Он устроил драку с другим пассажиром и ударил бортпроводника. Здоровью бортпроводницы ничего не угрожает, состояние ее удовлетворительное, другие пассажиры не пострадали. Вынужденная посадка несет существенные расходы для компании, и "Уральские авиалинии" оставляют за собою право обратиться в суд для взыскания убытков", — сообщила Вера Гасникова, пресс-секретарь ОАО АК "Уральские авиалинии".Хулигана помогли скрутить пассажиры. Но даже связанный по рукам и ногам скотчем он не никак мог угомониться. Со своего места мужчина выкрикивал угрозы пассажирам и заявлял, что заложил в самолете бомбу.- Этот самолет сейчас взорвется!Раздраженные пассажиры не выдерживали, подходили к хулигану и пытались его успокоить самостоятельно. Когда уже связанный дебошир понял, что угрозы бесполезны, то решил сменить тактику поведения.- Брат, я тебя обожаю. Ты можешь мне ответить? Ты меня можешь развязать?В итоге командир воздушного судна принял решение вернуться в столицу, где дебошир был передан стражам порядка. После этого в Москве самолет провел еще несколько часов. Следователями возбуждено уголовное дело. "Господину Никто" грозит наказание за хулиганство, совершенное на воздушном транспорте.