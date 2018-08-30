Министерство иностранных дел Украины подготовило все необходимые документы для расторжения договора о дружбе с Россией. Это всегда было нашей позицией, мы ее отработали. В ближайшие дни мы пакет документов внесем, - сказал глава МИД Павел Климкин.

Министерство иностранных дел Украины подготовило все необходимые документы для расторжения договора о дружбе с Россией. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин."Эти документы уже подготовлены, весь пакет. Это всегда было нашей позицией, мы ее отработали. В ближайшие дни мы пакет документов внесем", — заявил Климкин.28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от министерства иностранных дел пакет документов для начала процедуры прекращения действия договора. По его словам, его страна юридически готова к этому.Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года, напоминает "Интерфакс". В документе закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.