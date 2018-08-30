В Москве на 81-м году жизни скончался прославленный советский и российски певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся со страшным недугом.

В Москве на 81-м году жизни скончался прославленный советский и российски певец Иосиф Кобзон. Артист долгое время боролся со страшным недугом.Состояние Кобзона резко ухудшилось еще 20 июля. Исполнитель был госпитализирован втайне: информация об этом просочилась в прессу только спустя несколько дней.Певца в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Кобзон отчаянно цеплялся за жизнь, но организм дал сбой: органы начали отказывать.Спустя неделю после госпитализации появились данные, что артист больше не может дышать самостоятельно. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько дней он скончался.Жить осталось полторы неделиБолезни давно преследовали Кобзона. Рак ему диагностировали еще 13 лет назад. "Еврей, когда ему говорят, что осталось жить три месяца, идет к другому доктору. Вот так и у меня получилось. Мне сказали, что жить осталось не три месяца, а полторы недели", – рассказывал он.Несмотря на то, что Кобзон был противником лечения за рубежом, ему пришлось покинуть Россию. В 2005 году артист перенес операцию в Германии и с тех пор находился под пристальным наблюдением врачей.В Сети постоянно появлялись слухи о том, что певец чувствует себя все хуже и хуже. Иногда этому находились весомые подтверждения. Например, в мае 2018 года была опубликована необычная видеозапись: зрители увидели, что Кобзону непросто передвигаться самостоятельно – на публичном мероприятии его вели под руку помощники.От оперы до бардовской песниНапомним, что сво сценическую деятельность Иосиф Кобзон начал в далеком 1958 году. Настоящая слава пришла к нему уже через несколько лет: артист долгое время был солистом Всесоюзного радио, Госконцерта и Москонцерта.Сольную карьеру Кобзон начал только в 1970-м. Основой его репертуара стали патриотические, народные и бардовские песни. Невероятная мощь голоса позволяла ему исполнять даже оперные арии.