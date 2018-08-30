В 57 лет ушел из жизни актер сериалов Кадетство и Глухарь Сергей Таланов. Заслуженный артист России известен по передачам 33 квадратных метра и тележурналам Фитиль.

В 57 лет ушел из жизни актер сериалов "Кадетство" и "Глухарь" Сергей Таланов. Заслуженный артист России известен по передачам "33 квадратных метра" и тележурналам "Фитиль".Актер и ветеран Клуба веселых и находчивых (КВ) также играл в Театре Клоунады Терезы Дуровой, сообщает РИА Новости.С актером простятся 31 августа в Москве, рассказал друг усопшего Владимир Каргопольцев.