Два отверстия в корабле Союз заклеили каптоновой лентой, чтобы прекратить утечку воздуха с МКС, передает Интерфакс со ссылкой на источники. Оба отверстия были обнаружены в бытовом отсеке корабля. Утечка воздуха экипажу не угрожает.

Два отверстия в корабле "Союз" заклеили каптоновой лентой, чтобы прекратить утечку воздуха с МКС, передает "Интерфакс" со ссылкой на источники. Оба отверстия были обнаружены в бытовом отсеке корабля. Утечка воздуха экипажу не угрожает.Как сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, утечка воздуха произошла из-за микротрещины в результате попадания метеорита.Утром 30 августа датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.При этом неисправности на МКС возникали не раз. В июле в японском модуле американского сегмента станции возникли проблемы с системой терморегулирования, в результате астронавтам пришлось бороться с "испариной", которая почти каждый день покрывала стенки модуля, салфетками и полотенцами.Также на американском сегменте из строя вышла одна из систем удаления углекислого газа, и астронавтам пришлось ее ремонтировать. В июне американцы, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос.Кроме того, на МКС неоднократно выходил из строя туалет.