Трагедия случилась в столичном киргизском ЦУМе в подвальном его помещении, где расположились лотки с мобильными телефонами и аксессуарами для них — покупатель о чем-то поспорили с продавцом, и последний настолько рассердился, что полез в драку, окончившуюся фатально.

В Киргизии в столичном ЦУМе "Айчурек" есть большое подвальное помещение, сейчас в нем расположено множество лотков, с которых продают мобильные телефоны и аксессуары для них.Два дня назад, 28 августа, здесь произошла трагедия, приведшая к смерти одного из посетителей ЦУМа: покупатель и продавец о чем-то повздорили, и работник торговой точки настолько вышел из себя, что кинулся с кулаками на своего обидчика.Всего двух ударов хватило для того, чтобы 42-летний мужчина упал. К его смерти, по предварительным данным, привел удар головой об твердый пол.Сотрудники правоохранительных органов задержали агрессивного продавца — им оказался 25-летний житель Бишкека. Сейчас он находится в следственном изоляторе и дает показания.