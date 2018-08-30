Масштабная китайская программа по развитию робототехники приносит результаты. Вот уже в 600 детских садах по всей стране появились роботы-педагоги. Но воспитатели уверены в том, что на их рабочие места искусственному интеллекту пока претендовать рано

В рамках программы всестороннего развития китайской промышленности "Сделано в Китае 2025" с фокусом на высокотехнологичных областях, большое внимание уделяется и развитию искусственного интеллекта. При этом широкое практическое применение имеющихся наработок является одной из приоритетных задач.Так, на сегодняшний день в китайской промышленности занято порядка 340 тысяч единиц робототехники с самым разным набором "интеллектуальных" возможностей. И цифра эта стремительно растёт. Но если с внедрением роботов в производственный процесс всё более или менее понятно, то вот с процессом образовательным общество привыкло действовать куда более деликатно.Поэтому появление в 600 детских садах по всему Китаю хорошо известного робота-педагога Кико (Keeko) от компании Xiamen ZhiTong Technology было воспринято как серьёзный шаг.Этот автономный робот больше всего напоминает белую неваляшку на ножках высотой 60 сантиметров. Как отмечают разработчики, своим внешним видом он мгновенно располагает к себе детей, заставляет их внимательно себя слушать и легко втягивает малышей в развивающую игру.При этом Кико предлагает дошколятам ряд логических задач и разнообразно реагирует на процесс их выполнения с помощью лица-экрана. Например, если ребёнок успешно справляется с тем или иным этапом испытания, он видит на лице миловидного робота выражение восторга, которое проявляется улыбкой и сердечками вместо глаз.Так, в одном из дошкольных учреждений с помощью рассказа и наводящих инструкций от Кико воспитанникам детсада нужно было помочь принцу найти путь через пустыню. При этом дети должны были выстраивать его из квадратных ковриков, на которых отражались подсказки робота, а именно часть истории и часть решения проблемы.Безусловно, интерес современных детей любого возраста к высокотехнологичным "игрушкам" очень велик, и они охотно принимают участие в таком образовательном процессе. Тем не менее воспитатели уверены, что за свои рабочие места им пока переживать рановато, ведь одна из основ образования – это возможность взаимодействовать именно с человеком, иметь зрительный и эмоциональный живой контакт (с этими задачами пока справляются единичные программы).Пожалуй, на сегодняшний день в данном контексте главное преимущество робота – это большая стабильность, ведь машины не болеют, не требуют повышения зарплаты и легко заменяемы на абсолютно идентичный экземпляр.Разработчики Кико продолжают отправлять своих подопечных в детские образовательные учреждения страны и планируют расширить географию их массового внедрения до Большого Китая и Юго-восточной Азии.Добавим также, что разработка роботов-компаньонов представляет собой одно из самых потенциально востребованных направлений в робототехнике. Авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) уже не раз писали в своих материалах об этих машинах, которые, например, способны помочь людям с ограниченными возможностями.