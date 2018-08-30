Немецкие СМИ возмутили выпады президента США Дональда Трампа в сторону Северного потока - 2. Германия не должна становиться заложником американского лидера, пишет издание Die Zeit.

Немецкие СМИ возмутили выпады президента США Дональда Трампа в сторону "Северного потока — 2". Германия не должна становиться заложником американского лидера, пишет издание Die Zeit.Автор статьи подчеркивает, что Москва была и остается надежным поставщиком для Европы. Причем тотальной зависимости здесь нет, ведь только 40% необходимого для Германии газа завозится из России. Новый трубопровод кардинально ситуацию не изменит. К тому же, страны Евросоюза нуждаются в увеличении поставок газа, ведь в последние годы в Норвегии и Нидерландах идет спад производства.По мнению издания, ставка на сжиженный газ из Соединенных Штатов станет большой ошибкой. Заокеанский СПГ на четверть дороже российского топлива, а "непостоянный и вспыльчивый" Трамп в любой момент может прекратить поставки. Поэтому журналист делает вывод: Европа не должна позволить ввести себя в заблуждение.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает важным для энергосбережения Германии нефтегазовое сотрудничество с Россией. "Нам необходим газ, который идет по территории Белоруссии, Украины и Польши, поэтому поддерживаем "Северный поток 1 и 2", — пояснила канцлер.Против строительства трубопровода "Северный поток-2" выступают США и американские союзники (Украина, Польша). Они угрожают санкциями инвесторам проекта."Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии, протяженность трубы составит около 1,2 тысячи км, а пропускная способность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Разрешения на строительство газопровода уже получены от Германии, Финляндии, Швеции и РФ.