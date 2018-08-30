Экскурсия на телевиденье. В дни школьных каникул у нас в гостях побывали воспитанники одного из детских лагерей дневного пребывания. Ребята увидели как работает телевидение изнутри. Мои коллеги рассказали как монтируют сюжеты, снимают выпуск новостей и для чего нужен зеленый фон. Интересно? Тогда смотрите следующий материал.

Экскурсия на телевиденье. В дни школьных каникул у нас в гостях побывали воспитанники одного из детских лагерей дневного пребывания. Ребята увидели как работает телевидение изнутри. Мои коллеги рассказали как монтируют сюжеты, снимают выпуск новостей и для чего нужен зеленый фон. Интересно? Тогда смотрите следующий материал.Уже на пороге у них перехватывает дыхание. Ведь увидеть телевидение изнутри мечтают многие. Эти ребята, можно сказать, счастливчики. Ведь сегодня они из первых уст узнали о специфике работы по ту сторону экрана. Это студия 6 канала. Здесь, как и во всех телевизионных студиях, есть вот такая волшебная зеленая стена.Зеленый фон или, на профессиональном сленге, "хромакей", используется для студийной работы. В реальности ведущий может стоять здесь, а зрители за его спиной увидят любую картинку, графическую информацию или фотографию. Но, стоит человеку встать сюда в зеленой одежде, как он превратится для зрителя в невидимку. И зрители по ту сторону экрана увидят лишь голову.Рядом павильон студии новостей. Именно сюда каждый вечер в 19.00 садится ведущий новостей, чтобы рассказать зрителям о главных событиях уходящего дня.И сегодня каждый школьник смог попробовать себя, хоть и ненадолго, в роли ведущего. Оказалось, читать с суфлера и ровно держать спину, а еще выговаривать все слова не так-то легко. Но есть в работе ведущего и свои плюсы.Никита Комаров, воспитанник лагеря: "Мне запомнилось то, что вы делаете из некрасивых людей - красивых. Я сделал вывод о работе телевидения такой, то что на первый взгляд это выглядит расплюнуть, то что легко, а на самом деле это тяжело".Еще одна интересная для телепроизводства комната - "монтажка". Здесь монтируются сюжеты и записывают звук. Именно поэтому все стены обшиты таким специальным материалом, который поглощает лишние шумы. На экране вы видите репортаж по 2-3 минуты. А "клеить" каждый сюжет приходится в буквальном смысле по кадру. А до этого еще нужно, конечно, съездить на съемку, записать интервью и написать сам текст репортажа. В результате, производство одного материала занимает несколько часов.Артем Сыров, режиссер 6 канала: "Никита сидит целыми днями спину не разгибая. Соответственно, вам это кажется в радость, но когда ты делаешь...Бабушка ругает, правильно ругает, потому что спину не правильно держишь, ноги болят. Ты сидишь, глаза болят, и после дня работы уже ничего не хочется, а вам кажется, что это такое в удовольствие".Следуя дальше за сюжетом, ребята попадают в аппаратную. Режиссер в своей стихии - объясняет, как отсюда запускается эфир и зачем нужны все эти мониторы и кнопки."Это системный блок для вот этой штуки, не маленький системный блок, а вот такой здоровый, огроменный".Сегодня ребята узнали, что работа на телевидении - это не только романтика, но и огромный труд. А еще мы точно знаем, что сейчас эти самые мальчишки и девчонки прильнули к своим экранам, чтобы увидеть себя в телевизоре.