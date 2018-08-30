В результате взрыва пострадал дворник. Инцидент произошел в городе Камешково 29 августа в районе 8:30 утра.

В результате взрыва пострадал дворник. Инцидент произошел в городе Камешково 29 августа в районе 8:30 утра. По словам очевидцев, в это время во дворе дома № 13 по улице Смурова работал дворник. Мужчина подобрал пакет, в котором разорвалась пластиковая бутылка с неизвестным содержимым. Судя по комментариям в соцсетях, пострадавшего увезли в реанимацию ковровской горбольницы. В УМВД сам факт взрыва подтвердили, также, как и наличие пострадавшего. Причины произошедшего в полиции не уточняются, на данный момент сотрудниками камешковского отдела устанавливают все обстоятельства ЧП.