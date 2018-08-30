Сейчас мужчина находится в реанимации

Сейчас мужчина находится в реанимацииВ Камешково при взрыве во дворе дома №13 на улице Смурова пострадал дворник. Мужчина находится в реанимации.ЧП произошло в среду, 29 августа. О взрыве сообщили очевидцы в социальных сетях. Пользователи рассказали, что во время уборки рабочий нашел черный пакет, решил поднять и выбросить его. В этот момент внутри пакета что-то хлопнуло. Отзвука задрожали окна.Мужчину на скорой доставили в реанимацию. По данному факту полиция проводит проверку. Официальной версии случившегося пока нет.