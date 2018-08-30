Проектом займется «Бриг»
Проектом займется «Бриг»
На улице Водяной в Костроме построят второй дом для детей-сирот, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Стоимость проекта - 35 миллонов рублей. Строительством займется компания «Бриг». Дом должны будут сдать в 2019 году. В нем смогут разместиться 36 костромичей из числа детей-сирот.
Это будет малоэтажный дом с автономным отоплением. В нем будет 36 изолированных полностью благоустроенных квартри. Площадь каждой составит 36 квадратных метров.