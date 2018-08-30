Проектом займется «Бриг»

Проектом займется «Бриг»На улице Водяной в Костроме построят второй дом для детей-сирот, сообщают в пресс-службе городской администрации.Стоимость проекта - 35 миллонов рублей. Строительством займется компания «Бриг». Дом должны будут сдать в 2019 году. В нем смогут разместиться 36 костромичей из числа детей-сирот.Это будет малоэтажный дом с автономным отоплением. В нем будет 36 изолированных полностью благоустроенных квартри. Площадь каждой составит 36 квадратных метров.