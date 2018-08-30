Мужчине стало плохо за рулем

Мужчине стало плохо за рулемВ Костроме водитель потерял сознание во время движения авто и на большой скорости врезался в дерево, сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД.Авария произошла вечером в среду, 29 августа, около 19 часов. 38-летний мужчина почувствовал себя плохо за рулем Toyota Avensis. Непонятно, что стало причиной ухудшения самочувствия. Почти в бессознательном состоянии он съехал на обочину и въехал в дерево.В результате ДТП он получил незначительные травмы.