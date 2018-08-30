Пациент обратился с жалобами на здоровье в апреле прошлого года

Пациент обратился с жалобами на здоровье в апреле прошлого годаВ Коврове врача уролога городской больницы №2 обвиняют в смерти 68-летнего пенсионера.Мужчина обратилась с жалобами на здоровье в апреле прошлого года. После осмотра и проведения анализов врач предложил ему платную операцию. Пациент согласился и лег под нож 16 мая. После врач продолжал ежедневные осмотры.У больного начались осложнения: пенсионер страдал от желудочно-кишечного кровотечения. Врач поздно диагностировал проблему и не назначил УЗИ. Только 1 июня пациенту поставили верный диагноз и перевели в реанимацию. Через шесть дней пенсионер скончался.Родные заплатили за операцию 50 тысяч рублей и надеялись на хорошее медицинское обслуживание. Однако врач с высшей категорией и трудовым стажем больше 30 лет не смог оказать квалифицированную помощь.Следственный комитет собрал доказательственную базу. Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Интересы умершего пациента будет представлять его дочь.