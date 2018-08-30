На станции метро Рассказовка в Москве открылась виртуальная библиотека. Прямо на стенах установлены панели с QR-кодам для скачивания популярных литературных произведений.

На станции метро "Рассказовка" в Москве открыласьвиртуальная библиотека. Прямо на стенах установлены панели с QR-кодам дляскачивания популярных литературных произведений.Новую станцию Калининско-Солнцевской линии осмотрел мэрМосквы Сергей Собянин. "Все станциинового радиуса продолжают традицию московского метрополитена – отличаютсяоригинальными архитектурными решениями и дизайном", – отметил градоначальник.Внутреннее оформление станции "Рассказовка" напоминаетбиблиотеку. На панелях стен размещено около двух с половиной тысяч QR-кодов,отсылающих более чем к двум тысячам различных литературных произведений. Спомощью мобильного телефона можно скачать понравившееся произведение в дорогу.На полу станции уложен гранит всех оттенков серого цвета. Напотолке смонтированы светильники-квадраты, а основание колонн и названиестанции на путевых стенах подсвечивают светодиодные лампы.Помимо "Рассказовки", в составе нового участкаметро появилась первая полуподземная станция со смотровой площадкой –"Мичуринский проспект", а станция "Новопеределкино" стилизована под убранствотеремов и палат средневековой Москвы. В оформлении станции метро "Солнцево"предусматривает создание эффекта солнечных брызг на платформе и в надземныхпавильонах.Напомним, что сегодня, 30 августа Сергей Собянин открыл семьновых станций на 14-километровом участке Калининско-Солнцевской линии. С учетомвведенных ранее станций Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, онисформировали новый маршрут из 15 станций, по которому без пересадки можнодоехать из "Рассказовки" до "Петровского парка".