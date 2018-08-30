На станции метро Рассказовка в Москве открылась
виртуальная библиотека. Прямо на стенах установлены панели с QR-кодам для
скачивания популярных литературных произведений.
На станции метро "Рассказовка" в Москве открылась
виртуальная библиотека. Прямо на стенах установлены панели с QR-кодам для
скачивания популярных литературных произведений.
Новую станцию Калининско-Солнцевской линии осмотрел мэр
Москвы Сергей Собянин. "Все станции
нового радиуса продолжают традицию московского метрополитена – отличаются
оригинальными архитектурными решениями и дизайном", – отметил градоначальник.
Внутреннее оформление станции "Рассказовка" напоминает
библиотеку. На панелях стен размещено около двух с половиной тысяч QR-кодов,
отсылающих более чем к двум тысячам различных литературных произведений. С
помощью мобильного телефона можно скачать понравившееся произведение в дорогу.
На полу станции уложен гранит всех оттенков серого цвета. На
потолке смонтированы светильники-квадраты, а основание колонн и название
станции на путевых стенах подсвечивают светодиодные лампы.
Помимо "Рассказовки", в составе нового участка
метро появилась первая полуподземная станция со смотровой площадкой –
"Мичуринский проспект", а станция "Новопеределкино" стилизована под убранство
теремов и палат средневековой Москвы. В оформлении станции метро "Солнцево"
предусматривает создание эффекта солнечных брызг на платформе и в надземных
павильонах.
Напомним, что сегодня, 30 августа Сергей Собянин открыл семь
новых станций на 14-километровом участке Калининско-Солнцевской линии. С учетом
введенных ранее станций Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, они
сформировали новый маршрут из 15 станций, по которому без пересадки можно
доехать из "Рассказовки" до "Петровского парка".