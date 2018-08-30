Зарплаты учителей, которые занимаются классным руководством, вырастут на 12,5 тысячи рублей. Такое решение озвучил Сергей Собянин во время выступления на Московском международном форуме Город образования.

Зарплаты учителей, которые занимаются классным руководством, вырастут на 12,5 тысячи рублей. Такое решение озвучил Сергей Собянин во время выступления на Московском международном форуме "Город образования".Мэр подчеркнул, что успехи детей в учебе в первую очередь зависят не от технического оснащения школ, а от педагогов. По его мнению, труд классных руководителей ранее не был оценен городом в полной мере."Ко мне множество раз обращались директора школ, педагоги, они говорили, что все замечательно, но есть такая категория учителей, как классный руководитель. Они испытывают дополнительную нагрузку. Сегодня подписал постановление правительства Москвы о доплате за классное руководство. Причем эту доплату мы вводим не с 1 сентября, а задним числом с 1 августа", — рассказал Сергей Собянин.Также мэр сообщил о том, что в столице планируется построить 130 новых школ и детских садов. Произойдет это уже в ближайшие годы. В первую очередь они появятся в новых микрорайонах, где число жителей быстро растет.