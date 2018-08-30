5 сентября в Кремле состоится торжественная церемония вручения премии Крылья аиста. Награду получат семьи и организации, внесшие особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот в Москве.

5 сентября в Кремле состоится торжественная церемония вручения премии "Крылья аиста". Награду получат семьи и организации, внесшие особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот в Москве.Премия вручается уже пятый год. В августе текущего года мэр Сергей Собянин присвоил "Крыльям аиста" статус городской премии и подписал указ, согласно которому семьи-лауреаты получат по 1 миллиону рублей.В одной из самых значимых номинаций "Семья года" победителями стали семья Галии и Алексея Бубновых (воспитывают 3 кровных, 1 удочеренную и 9 приемных детей), семья Елены Пушилиной (1 кровный и 4 приемных детей) и семья Фатимы Бероевой — бывшей воспитательницы и позже приемной мамы мальчика Гора, ребенка с тяжелой инвалидностью.В номинации "Персона года" премия будет вручена деятелю культуры Маргарите Суханкиной и государственному, политическому и общественному деятелю Зинаиде Драгункиной. Также экспертная комиссия определила лауреатов в номинации "Лучшая организация года".В церемонии награждения примут участие мэр столицы Сергей Москвы, члены правительства Москвы, видные общественные и государственные деятели, деятели культуры и искусства.