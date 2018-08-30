Ветер и гроза. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ветер во второй половины усилится до 12-17 метров в секунду. Температура будет 25-27 градусов, в Подмосковье - до 28 градусов тепла.

Ветер и гроза. В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Ветер во второй половине дня усилится до 12-17 метров в секунду. Температура будет 25-27 градусов, в Подмосковье — до 28 градусов тепла.В ночь на 31 августа температура воздуха в Москве понизится до 13-15 градусов, а в Московской области — до 10-15 градусов. При этом желтый уровень погодной опасности сохраняется не только из-за сильного ветра, ливня и грозы, но и из-за высокой пожароопасности, сообщает ТАСС.При этом в ближайшие сутки в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков . Месячная норма осадков в Москве составляет 77 миллиметров осадков. Мэрия Москвы рекомендовала москвичам не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.Жара в Москве спадет из-за дождей с грозами, отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.