В отношении него возбудили уголовное дело

В отношении него возбудили уголовное делоВ Мурорме полицейские нашли у 32-летнего мужчины героин в садовой перчатке, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.В рамках совместной с сотрудниками ГИБДД операции правоохранители остановили машину такси. При досмотре пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, они нашли перчатку, в которой лежал полимерный пакетик с порошком.Эксперты установили, что вещество - героин общей массой почти пять граммов.Мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.