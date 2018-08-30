В отношении него возбудили уголовное дело
В отношении него возбудили уголовное дело
В Мурорме полицейские нашли у 32-летнего мужчины героин в садовой перчатке, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
В рамках совместной с сотрудниками ГИБДД операции правоохранители остановили машину такси. При досмотре пассажира, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, они нашли перчатку, в которой лежал полимерный пакетик с порошком.
Эксперты установили, что вещество - героин общей массой почти пять граммов.Мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас он находится под стражей.