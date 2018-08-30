В Саудовской Аравии женщины получили право управлять самолетами – первые лицензии пилотов гражданской авиации в истории страны получили сразу 5 девушек.

В Саудовской Аравии женщины получили право управлять самолетами – первые лицензии пилотов гражданской авиации в истории страны получили сразу 5 девушек. Отныне они имеют право официально устраиваться на работу в местные авиакомпании, в том числе на должность капитана воздушного судна, сообщает телеканал "Россия 1".До недавних пор Саудовская Аравия считалась одной из самых консервативных стран по отношению к женщинам. Однако с этого года им разрешили служить в армии, управлять автомобилем и даже посещать футбольные матчи без сопровождения мужчин.