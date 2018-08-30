На схеме московского метро появились семь новых станций. Мэр Сергей Собянин торжественно открыл движение по Калининско-Солнцевской линии от Раменок до Рассказовки.

На схеме московского метро появились семь новых станций. МэрСергей Собянин торжественно открыл движение по Калининско-Солнцевской линии от "Раменок"до "Рассказовки".ЕСТЬ РЕКОРД!Такого в истории столичной подземки давно не было: запущен14-километровый отрезок линии метро. Одновременный ввод сразу семи станций состоялся в Москве впервые с 30-х годов прошлого века."Это огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве. Целые годы трудаогромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена,проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которогождали более полумиллиона человек. От имени города, горожан,правительства Москвы говорю вам большое спасибо", – сказал Сергей Собянин, обращаясь к метростроевцам.Но самый большой праздник сегодня у жителейСолнцево: они ждали метро более 30 лет, еще с советских времен, когда в 1984году крупный подмосковный город официально стал частью столицы.Для более чем 100-тысячного населения Солнцева метро сталоспасательным кругом, десятки лет жители западного района столицы были вынужденыдобираться до "Юго-Западной" на автобусах и маршрутках. О планахстроительства метро в этот район всерьез заговорили только после прихода СергеяСобянина.Надо сказать, что от разговоров до воплощения идеи в практическуюплоскость времени прошло совсем мало. Уже в 2016 году Сокольническая линияшагнула за МКАД и жителям Солнцева стало намного легче: часть пассажиропотокабыла перенаправлена к станции "Саларьево".Теперь и Калининско-Солнцевская ветка вышла за кольцевую автодорогу,пять новых станций желтой ветки ("Говорово", "Солнцево", "Боровскоешоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка") расположились за пределами МКАД, а "Мичуринскийпроспект" и "Озерная" в границах кольцевой автодороги ."Мы ждали метро много лет, дети уже выросли и теперь я нянчу внуков. Хорошо, что город решил нашу транспортную проблему. Теперь до центра Москвы доберемся быстро", – говорит пенсионерка Анна Сергеевна из Солнцева.Ей вторят жители Переделкина Ближнего. Инженер Максим Гранин каждый день тратил на дорогу до работы более полутора часов. Теперь, после открытия станции "Рассказовка", время в пути сократится втрое. "Остается больше времени на семью и детей. Спасибо мэрии и строителям за такой подарок к началу нового учебного года", – сказал Максим в интервью Dni.Ru.Московским метростроевцам удалось практически невозможное –за четыре года был построен самый протяженный пусковой участок за всю историю –14 километров. Причем, проходит он в основном по сформировавшемуся городскому пространству,на пути строителей были и плотная жилая застройка, и множество коммуникаций. Настоящим испытанием стали сложные геологические условия.Запуск движения по новому участку желтой ветки существенноразгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе и улучшит экологическуюситуацию в западных районах Москвы. Жители сразу нескольких районов смогут отказатьсяот автомобилей и пересесть на метро: теперь до центра города можно добраться закаких-то 20 минут.Кстати, многим жителям Новой Москвы приход метро в их районы– лишний повод задуматься о смене места работы. Для обслуживанияКалининско-Солнцевской линии построено электродепо "Солнцево", а это –почти полторы тысячи новых рабочих мест. Депо обеспечит техническое обслуживание,ремонт и ночной отстой восьмивагонного подвижного состава. "Солнцево" будетодним из самых крупных депо в столице.Важной частью любого проекта столичные власти считают нетолько "отдых" вагонов, но и людей: у них должна быть возможностьотдохнуть и восстановить силы. Помимо комнат отдыха, в депо предусмотреныдушевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологическойразгрузки и спортивные залы.ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКАСтанция "Мичуринский проспект" находится на пересеченииМичуринского проспекта с улицей Удальцова. Из-за рельефа местности она сталаполуподземной. Одна стена – с панорамным остеклением и смотровой площадкой свидом на раскинувшийся рядом парк. На путевой стене и колоннах изображенысилуэты плодов и цветущих деревьев."Озерную" построили на пересечении Озерной и Никулинскойулиц. Архитекторы вдохновились Очаковскими прудами, поэтому станцию украсиликувшинки и водные блики.По задумке архитекторов, образ "Говорово" должен отражатьфункцию транспортно-пересадочного узла, который построят на базе станции метро.Черный цвет, выбранный в качестве основного, придает станции дополнительнуюглубину и усиливает выразительность интерьера. Станция находится у пересеченияБоровского шоссе и улицы 50-лет Октября.Станция "Солнцево" удивит своих пассажиров оптическойиллюзией. Поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры увидят появляющийсяиз-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части. Встенах и крыше входного павильона сделаны отверстия, через которые свет в видесолнечных лучей и зайчиков попадает внутрь.Образ "Боровского шоссе" будет "наземным", потомучто станцию архитекторы решили отождествить с одноименной транспортной артерией.Основные идеи отделки основаны на элементах, ассоциирующихся с магистралью -это контрастное сочетании предупреждающих цветов, навигационная разметка,прожекторы уличного освещения, светильники в виде корпусов машин.Основная идея дизайна станции "Новопеределкино",расположившейся на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова – соединитьисконно московские архитектурные мотивы и современные методы отделки интерьеров.Перфорированные русским узором металлические панели, из которых состоятсветовые коробы, рассеивают свет. Кассовый зал и зону турникетов оформилилампами за узорчатыми сводами, напоминающими старинный московский терем.Внутреннее оформление "Рассказовки" напоминает библиотеку.Путевые стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящикикартотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. Спомощью смартфона можно скачатьпонравившееся произведение в дорогу.Со временем, после соединения восточного и западногоучастков, Калининско-Солнцевская линия метро станет самой длинной в столичнойподземке. По этой ветке можно будет без пересадки добраться из Новокосино вРассказовку, а в дальнейшем – и до аэропорта Внуково.К вопросу о строительстве центрального участка линии,соединяющего два радиуса, власти обещали вернуться после 2020 года. Этотучасток с тремя станциями ("Плющиха", "Дорогомиловская" и "Волхонка")является очень сложным с технологической точки зрения. Фактически глубиназалегания тоннелей и будущих станций будет превышать 60 метров.Через три-четыре года откроется станция и около аэропортаВнуково. Уже проектируются камера съезда и стартовый котлован. Новый радиуспройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицыпоселка. На участке длиной пять километров планируется разместить две станции —"Пыхтино" и "Внуково". В зоне нового участка окажутся поселения Внуковское,Марушкинское и Филимонковское Новой Москвы.