На схеме московского метро появились семь новых станций. Мэр
Сергей Собянин торжественно открыл движение по Калининско-Солнцевской линии от Раменок
до Рассказовки.
На схеме московского метро появились семь новых станций. Мэр
Сергей Собянин торжественно открыл движение по Калининско-Солнцевской линии от "Раменок"
до "Рассказовки".
ЕСТЬ РЕКОРД!
Такого в истории столичной подземки давно не было: запущен
14-километровый отрезок линии метро. Одновременный ввод сразу семи станций состоялся в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.
"Это огромная ветка метро, одна из крупнейших в Москве. Целые годы труда
огромного коллектива строителей, сотрудников метрополитена,
проектировщиков. Сегодня хорошее завершение этого проекта, которого
ждали более полумиллиона человек. От имени города, горожан,
правительства Москвы говорю вам большое спасибо", – сказал Сергей Собянин, обращаясь к метростроевцам.
Но самый большой праздник сегодня у жителей
Солнцево: они ждали метро более 30 лет, еще с советских времен, когда в 1984
году крупный подмосковный город официально стал частью столицы.
Для более чем 100-тысячного населения Солнцева метро стало
спасательным кругом, десятки лет жители западного района столицы были вынуждены
добираться до "Юго-Западной" на автобусах и маршрутках. О планах
строительства метро в этот район всерьез заговорили только после прихода Сергея
Собянина.
Надо сказать, что от разговоров до воплощения идеи в практическую
плоскость времени прошло совсем мало. Уже в 2016 году Сокольническая линия
шагнула за МКАД и жителям Солнцева стало намного легче: часть пассажиропотока
была перенаправлена к станции "Саларьево".
Теперь и Калининско-Солнцевская ветка вышла за кольцевую автодорогу,
пять новых станций желтой ветки ("Говорово", "Солнцево", "Боровское
шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка") расположились за пределами МКАД, а "Мичуринский
проспект" и "Озерная" в границах кольцевой автодороги .
"Мы ждали метро много лет, дети уже выросли и теперь я нянчу внуков. Хорошо, что город решил нашу транспортную проблему. Теперь до центра Москвы доберемся быстро", – говорит пенсионерка Анна Сергеевна из Солнцева.
Ей вторят жители Переделкина Ближнего. Инженер Максим Гранин каждый день тратил на дорогу до работы более полутора часов. Теперь, после открытия станции "Рассказовка", время в пути сократится втрое. "Остается больше времени на семью и детей. Спасибо мэрии и строителям за такой подарок к началу нового учебного года", – сказал Максим в интервью Dni.Ru.
Московским метростроевцам удалось практически невозможное –
за четыре года был построен самый протяженный пусковой участок за всю историю –
14 километров. Причем, проходит он в основном по сформировавшемуся городскому пространству,
на пути строителей были и плотная жилая застройка, и множество коммуникаций. Настоящим испытанием стали сложные геологические условия.
Запуск движения по новому участку желтой ветки существенно
разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе и улучшит экологическую
ситуацию в западных районах Москвы. Жители сразу нескольких районов смогут отказаться
от автомобилей и пересесть на метро: теперь до центра города можно добраться за
каких-то 20 минут.
Кстати, многим жителям Новой Москвы приход метро в их районы
– лишний повод задуматься о смене места работы. Для обслуживания
Калининско-Солнцевской линии построено электродепо "Солнцево", а это –
почти полторы тысячи новых рабочих мест. Депо обеспечит техническое обслуживание,
ремонт и ночной отстой восьмивагонного подвижного состава. "Солнцево" будет
одним из самых крупных депо в столице.
Важной частью любого проекта столичные власти считают не
только "отдых" вагонов, но и людей: у них должна быть возможность
отдохнуть и восстановить силы. Помимо комнат отдыха, в депо предусмотрены
душевые, раздевалки, столовые, медицинские кабинеты, комнаты психологической
разгрузки и спортивные залы.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
Станция "Мичуринский проспект" находится на пересечении
Мичуринского проспекта с улицей Удальцова. Из-за рельефа местности она стала
полуподземной. Одна стена – с панорамным остеклением и смотровой площадкой с
видом на раскинувшийся рядом парк. На путевой стене и колоннах изображены
силуэты плодов и цветущих деревьев.
"Озерную" построили на пересечении Озерной и Никулинской
улиц. Архитекторы вдохновились Очаковскими прудами, поэтому станцию украсили
кувшинки и водные блики.
По задумке архитекторов, образ "Говорово" должен отражать
функцию транспортно-пересадочного узла, который построят на базе станции метро.
Черный цвет, выбранный в качестве основного, придает станции дополнительную
глубину и усиливает выразительность интерьера. Станция находится у пересечения
Боровского шоссе и улицы 50-лет Октября.
Станция "Солнцево" удивит своих пассажиров оптической
иллюзией. Поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры увидят появляющийся
из-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части. В
стенах и крыше входного павильона сделаны отверстия, через которые свет в виде
солнечных лучей и зайчиков попадает внутрь.
Образ "Боровского шоссе" будет "наземным", потому
что станцию архитекторы решили отождествить с одноименной транспортной артерией.
Основные идеи отделки основаны на элементах, ассоциирующихся с магистралью -
это контрастное сочетании предупреждающих цветов, навигационная разметка,
прожекторы уличного освещения, светильники в виде корпусов машин.
Основная идея дизайна станции "Новопеределкино",
расположившейся на пересечении Боровского шоссе с улицей Шолохова – соединить
исконно московские архитектурные мотивы и современные методы отделки интерьеров.
Перфорированные русским узором металлические панели, из которых состоят
световые коробы, рассеивают свет. Кассовый зал и зону турникетов оформили
лампами за узорчатыми сводами, напоминающими старинный московский терем.
Внутреннее оформление "Рассказовки" напоминает библиотеку.
Путевые стены украшают книжные полки, а колонны представляют собой ящики
картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С
помощью смартфона можно скачать
понравившееся произведение в дорогу.
Со временем, после соединения восточного и западного
участков, Калининско-Солнцевская линия метро станет самой длинной в столичной
подземке. По этой ветке можно будет без пересадки добраться из Новокосино в
Рассказовку, а в дальнейшем – и до аэропорта Внуково.
К вопросу о строительстве центрального участка линии,
соединяющего два радиуса, власти обещали вернуться после 2020 года. Этот
участок с тремя станциями ("Плющиха", "Дорогомиловская" и "Волхонка")
является очень сложным с технологической точки зрения. Фактически глубина
залегания тоннелей и будущих станций будет превышать 60 метров.
Через три-четыре года откроется станция и около аэропорта
Внуково. Уже проектируются камера съезда и стартовый котлован. Новый радиус
пройдет вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицы
поселка. На участке длиной пять километров планируется разместить две станции —
"Пыхтино" и "Внуково". В зоне нового участка окажутся поселения Внуковское,
Марушкинское и Филимонковское Новой Москвы.