30.08.2018

2018-08-30 21:00:48

В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух пешеходов

Утром 30 августа на регулируемом пешеходном переходе в городе Альметьевск в Татарстане автомобиль ВАЗ-21099 сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, передает портал . Пострадавшие погибли на месте. После ДТП водитель попытался скрыться. Его задержали. Сообщается, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.