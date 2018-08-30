Злоумышленники, угрожая предметами, похожими на нож и пистолет, потребовали у двух посетителей кафе денежные средства и мобильный телефон...

Оперативники ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 22-летнего и 32-летнего приезжих по подозрению в разбойном нападении на посетителей кафе.В дежурную часть отдела полиции «Жулебинский» обратился молодой человек. По его словам, в помещении одного из кафе, расположенного на Тарханской улице, где он отдыхал с другом, к ним подошли двое неизвестных. Угрожая предметами, похожими на нож и пистолет, злоумышленники потребовали денежные средства и мобильный телефон. Получив их, мужчины скрылись. Материальный ущерб составил около 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Тарханской улице. Ими оказались приезжие молодые люди, один из которых – сотрудник кафе.Похищенный телефон злоумышленники сбыли неустановленным лицам, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18