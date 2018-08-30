Режиссер Владимир Меньшов опроверг информацию о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Я не знаю, кто распустил этот слух. У меня все хорошо, - сказал Меньшов.

Режиссер Владимир Меньшов опроверг информацию о своей госпитализации."Я не знаю, кто распустил этот слух. У меня все хорошо", — сказал Меньшов Агентству городских новостей "Москва".Ранее ряд СМИ сообщил о том, Меньшов попал в больницу из-за проблем с сердцем.Народный артист России Владимир Меньшов — знаменитый советский и российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. Его фильмы – "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов" — обожает не одно поколение зрителей.