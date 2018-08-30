Владимир Меньшов доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Владимир Меньшов доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.У режиссера диагностировали стенокардию. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.Добавим, что Владимир Меньшов на здоровье никогда нежаловался. Несколько лет назад у мэтра диагностировали артроз колена, он практически не мог ходить. Все знакомые и друзья советовали знаменитостиотправиться на операцию в Израиль, Германию или Америку, но он твердо заявил, что полностью доверяет нашим хирургам и оперироваться будет только в России.Отечественные медики уже через год поставили ВладимираВалентиновича на ноги. Он продолжает активно работать в кино и преподавать во ВГИКе.Владимир Меньшов носит звание заслуженного артиста, являетсялауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм наиностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". Народнуюлюбовь Меньшову принесли роли в фильмах "Сказ про то, как царь Петр арапаженил", "Ар-хи-ме-ды!", "Где находится нофелет?","Ширли-мырли", "Ночной дозор" и многих других.