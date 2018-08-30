Владимир Меньшов доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Владимир Меньшов доставлен в одну из столичных клиник из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
У режиссера диагностировали стенокардию. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.
Добавим, что Владимир Меньшов на здоровье никогда не
жаловался. Несколько лет назад у мэтра диагностировали артроз колена, он практически не мог ходить. Все знакомые и друзья советовали знаменитости
отправиться на операцию в Израиль, Германию или Америку, но он твердо заявил, что полностью доверяет нашим хирургам и оперироваться будет только в России.
Отечественные медики уже через год поставили Владимира
Валентиновича на ноги. Он продолжает активно работать в кино и преподавать во ВГИКе.
Владимир Меньшов носит звание заслуженного артиста, является
лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на
иностранном языке" за картину "Москва слезам не верит". Народную
любовь Меньшову принесли роли в фильмах "Сказ про то, как царь Петр арапа
женил", "Ар-хи-ме-ды!", "Где находится нофелет?",
"Ширли-мырли", "Ночной дозор" и многих других.