Раскрыли тайну пропавших альпинистов. Во время похода на Эльбрус группа владимирцев обнаружила останки и снаряжение альпинистки, которая вместе с товарищами пропала 31 год назад. О трагической находке команда сразу сообщила спасателям. Спустя столько лет по документам и личным вещам удалось установить личность погибшей и даже отыскать родных. Подробности истории в материале Маргариты Махровой.

Раскрыли тайну пропавших альпинистов. Во время похода на Эльбрус группа владимирцев обнаружила останки и снаряжение альпинистки, которая вместе с товарищами пропала 31 год назад. О трагической находке команда сразу сообщила спасателям. Спустя столько лет по документам и личным вещам удалось установить личность погибшей и даже отыскать родных. Подробности истории в материале Маргариты Махровой.Одну из трагических тайн Эльбруса они раскрыли случайно. Валерий Мельников делится впечатлениями от страшной находки. Он руководил группой из 6 владимирских альпинистов. Шли по трудному 12-дневному горному маршруту. Почти в финале похода на высоте около 4000 метров заметили во льду яркий предмет. Подошли, оказалось - это останки человека.Валерий Мельников, руководитель группы владимирских альпинистов: "Тело было полностью во льду, торчала лишь кисть, находилась на поверхности. Сверху был рюкзак, почти полностью открытый. Законы гор написаны кровью, к сожалению. Когда мы обнаружили эту находку, у меня в голове крутилась мысль: "кто этот человек, откуда он, как он сюда попал?" - по снаряжению было понятно, что это человек 80 года".О своей страшной находке альпинисты сразу сообщили местным спасателям. Оставили геометку, а, спустившись, описали ориентиры местности. Группе горных спасателей пришлось работать несколько дней. Снаряжение и останки удалось выдолбить изо льда и эвакуировать через перевал Балкбаши. Среди личных вещей обнаружили паспорт на имя Елены Базыкиной, 1951 года рождения, уроженки Ленинградской области и билет на рейс из Москвы в Минеральные воды от 10 апреля 1987 года. Как выяснилось, погибшая была членом группы Лыкова. В мае 1987 пять альпинистов из Москвы поднимались на Западную вершину Эльбруса. Остановились ночевать на плато, а потом пропали. Их искали несколько лет подряд - безрезультатно. Лишь спустя 30 лет из-за аномально жаркого лета снега ледников начали таять. Гора открыла тело Елены и палатку альпинистов. Однако других членов группы найти не удалось.Валерий Мельников, руководитель группы владимирских альпинистов: "В горах люди некоторые, в том числе и я, находят предел своих возможностей, каждый раз, идя туда, пытаются нащупать этот край. Группа Лыкова, как я читал, была довольно опытная, и это было их тренировочное восхождение перед поездкой в Среднюю Азию, в Киргизию, на пик Ленина, насколько я понимаю. Там трещины гораздо шире, снега гораздо больше. Они наверняка выбрали этот трудный маршрут, чтобы подготовиться".По всем признакам группа была хорошо экипирована. Валерий рассказывает, что некоторым снаряжением из 80-х альпинисты пользуются до сих пор. Например, ледорубами.Валерий Мельников, руководитель группы владимирских альпинистов: "Ледоруб, как раз похожий, был обнаружен нами около той находки, у той женщины, рядом с рюкзаком он валялся. Титановый ледоруб, в советское время он считался очень продвинутым снаряжением".Что же случилось с группой Лыкова? Благодаря владимирским альпинистам пролить свет на эту историю удалось. Мало того, следователи уже выяснили, что близких родственников у погибшей альпинистки не осталось.Сергей Шуваев, старший помощник руководителя СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике по взаимодействию со СМИ: "Родители умерли, они на Хованском кладбище в городе Москве похоронены. Всё-таки ожидали, что она вернётся, потому что даже свидетельства о смерти родителей были выписаны на погибшую альпинистку. Удалось установить родных, которые близко с ней общались, это двоюродные сёстры. Одна уже приедет сюда, чтобы забрать тело. Я лично беседовал с патологоанатомом, который делал вскрытие: переломаны конечности, рёбра. Вероятнее всего, был сход лавины, который и привёл к трагическим таким последствиям".Владимирские альпиниситы говорят, их печальная находка - лишь подтверждение сурового закона гор, которые часто обходятся со своими гостями слишком жестоко. На Эльбрусе наши спортсмены видели сколы ледников, штурмовали глубокие трещины. Но опасности альпинистов не пугают. Они вновь мечтают отправиться в горный поход.