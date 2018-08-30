Правоохранители отметили важность и эффективность взаимодействия с общественниками КТОС в области профилактики преступлений и правонарушений.

Во Дворце культуры города Владимира состоялось торжественное собрание, на котором чествовали победителей городского конкурса «На лучшую организацию и осуществление территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Владимир».В мероприятии, которое ежегодно организует администрация областного центра, приняли участие сотрудники УМВД России по городу Владимиру.Обращаясь к собравшимся, представитель УМВД России по городу Владимиру отметил важность и высокую эффективность совместной деятельности полицейских и представителей комитетов территориального общественного самоуправления в области профилактики и пресечения преступлений и правонарушений, а также выразил слова благодарность всем, кто активно содействует полиции в общем деле охраны общественного порядка, пожелал здоровья и благополучия.Полицейские областного центра регулярно проводят сходы-встречи с активистами КТОС, привлекают общественников к участию в рейдовых и профилактических мероприятиях. В частности, правоохранители и представители КТОС совместно посещают неблагополучные семьи, пресекают нарушения административного законодательства в области незаконной торговли на улицах, ведут борьбу с нарушителями установленного законом режима тишины. Совместная работа ведется и по ряду других направлений.В торжественной обстановке полицейские отметили благодарственными грамотами представителей КТОС из всех районов города Владимира. Стражи порядка выразили уверенность, что результативность совместной работы в будущем будет только расти.