Теперь она будет начисляться по двухкомпонентному тарифу

Теперь она будет начисляться по двухкомпонентному тарифуС 1 августа во Владимире изменится система оплаты за горячее водоснабжение, сообщают в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».Часть домов переходит на двухкомпонентный тариф. В квитанции, которую получают жители, будет отражаться затрата на тепловую энергию. Она составляет 2045,02 руб/Гкал. В платеж включат и затраты на холодную воду (28,15 руб/куб.м). До этого в квитанции указывали только компонент на тепловую энергию.Так, компонент на холодную воду перекочевал из платежа МУП «Владимирводоканал» в «ЭнергосбыТ Плюс». При этом порядок подачи показаний счетчиков не меняется. Их нужно предъявлять с 21 по 23 число каждого месяца.Где будут действовать изменения:Садовая: д.13, д.15; Северная: д.2, д.4, д.11, д.11А, д.13; Энергетиков: д.1А, д.2, д.3, д.3-а, д.4-а, д.5-а, д.6, д.9, д.23,д. 25, д.27, д.27-а. Нижняя Дуброва: д.37, д.37-а.