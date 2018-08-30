У него не раскрылся парашют

У него не раскрылся парашютВо Владимирской области во время учений погиб рядовой ВДВ: у молодого человека не раскрылся парашют.Трагедия произошла в Киржаче во вторник, 28 августа. Над городом проходили плановые прыжки из вертолета Ми-8 с высоты более 500 метров. Причиной гибели десантника стал отказ системы раскрытия купола парашюта. Информацию подтвердили в командовании Владимирского гарнизона.По данному факту назначена проверка. Это уже второе происшествие за неделю в армии на территории региона.Напомним, что в Муроме во время плановых занятий по боевой подготовке утонул солдат-срочник.