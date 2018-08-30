Балерина Анастасия Волочкова выразила соболезнования в связи со смертью легендарного певца Иосифа Кобзона. Артистка обещала молиться за упокоение души знаменитого вокалиста.

Балерина Анастасия Волочковавыразила соболезнования в связи со смертью легендарного певца Иосифа Кобзона.Артистка обещала молиться за упокоение души знаменитого вокалиста.В своем Instagram Анастасияопубликовала снимок, на котором запечатлена рядом с Иосифом Давыдовичем. Вкомментариях танцовщица отметила, что Кобзон был для нее хорошим другом."Жизнь – это лишь одномгновение. Наш любимый Иосиф Давыдович. Как жаль, какая боль и опустошение, ябуду молиться о вашей душе. Вы были мне настоящим другом, вспоминаю нашисовместные выступления по регионам, дружбу искреннюю и неподдельную. Какимсчастьем было общение с вами. Сейчас от всех нас только поддержка вашей семье.🙏🏻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала бывшая прима Большого театра.Большинство поклонников присоединилиськ словам Анастасии и разделили с ней ее боль от утраты. "да, Настенька! Согласна со всеми словамисоболезнования! И мы будем молиться о душе....", "Соболезнования егосемье. Великий певец. Его творчества будет не хватать", "Человечище!!!Легенда!! Эпоха!!!! 🙏🙏🙏🙏🙏". – писали интернет–обыватели.Однако злопыхатели и тут не давалипрохода знаменитой балерине. Они отмечали, что православная Волочкова опозориласебя, обещав молиться за представителя другой конфессии. "Настенька))))как же ты будешь молиться за неправославного?????? ведь Кабзон иудей))))", "Интересно,умер Кобзон, а скорбные слова пишут на странице у Волочковой. Народ совсемспятил", – не унимались злопыхатели.Конечно, на каждый роток не накинешьплаток, однако некоторые поклонники Волочковой попытались урезонить разошедшихсянедругов Анастасии. "Молиться, квашему сведению можно за всех, и иудеи не исключение. Вы бы походили чаще вхрам, знали бы тогда эту простую истину", – справедливо заметила пользовательницаСети.Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-мгоду жизни. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище.Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить,что там же находятся могилы его близких родственников.