Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в
связи со смертью народного артиста СССР, депутата нижней палаты Иосифа Кобзона.
Председатель Госдумы отметил талант и профессионализм, мужество и активную
жизненную позицию прославленного эстрадного исполнителя.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в
связи со смертью народного артиста СССР, депутата нижней палаты Иосифа Кобзона.
Председатель Госдумы отметил талант и профессионализм, мужество и активную
жизненную позицию прославленного эстрадного исполнителя.
"Сегодня ушел из жизни замечательный человек, любящий отец и
дед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество,
активная жизненная позиция – качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу
реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни", -
сказал Володин.
Спикер подчеркнул, что народный артист СССР обладал
неиссякаемой энергией и работоспособностью. Законодатель напомнил о
многочисленных концертах Кобзона на комсомольских стройках, его выступления
перед ликвидаторами катастрофы в Чернобыле, перед воинами-афганцами.
По словам спикера, народного артиста СССР отличала
принципиальность, он был готов жертвовать собой ради других. Володин подчеркнул,
что Кобзон одним из первых вошел в захваченное в октябре 2002 года террористами
здание театра на Дубровке. "А трагедия родного Донбасса – стала его личной
болью", – добавил председатель нижней палаты.
Володин отметил, что как депутат Кобзон завоевал доверие и
любовь людей. Все благодаря чуткому отношению к их проблемам, стремлению
помочь, сказал спикер. "Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда
останется в наших сердцах", – заключил он.
Напомним, Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30
августа на 81-м году жизни. Народный артист СССР долгое время боролся со
страшным недугом. Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля, спустя неделю
появились данные, что его подключили к
аппарату искусственной вентиляции легких.
Кобзон был депутатом Госдумы II—VII созывов
(1995—2018). В нижней палате он занимал должность замепреда комитета по
культуре.