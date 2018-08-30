Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР, депутата нижней палаты Иосифа Кобзона. Председатель Госдумы отметил талант и профессионализм, мужество и активную жизненную позицию прославленного эстрадного исполнителя.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования всвязи со смертью народного артиста СССР, депутата нижней палаты Иосифа Кобзона.Председатель Госдумы отметил талант и профессионализм, мужество и активнуюжизненную позицию прославленного эстрадного исполнителя."Сегодня ушел из жизни замечательный человек, любящий отец идед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество,активная жизненная позиция – качества, которые позволили Иосифу Давыдовичуреализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни", -сказал Володин.Спикер подчеркнул, что народный артист СССР обладалнеиссякаемой энергией и работоспособностью. Законодатель напомнил омногочисленных концертах Кобзона на комсомольских стройках, его выступленияперед ликвидаторами катастрофы в Чернобыле, перед воинами-афганцами.По словам спикера, народного артиста СССР отличалапринципиальность, он был готов жертвовать собой ради других. Володин подчеркнул,что Кобзон одним из первых вошел в захваченное в октябре 2002 года террористамиздание театра на Дубровке. "А трагедия родного Донбасса – стала его личнойболью", – добавил председатель нижней палаты.Володин отметил, что как депутат Кобзон завоевал доверие илюбовь людей. Все благодаря чуткому отношению к их проблемам, стремлениюпомочь, сказал спикер. "Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегдаостанется в наших сердцах", – заключил он.Напомним, Иосиф Кобзон скончался в четверг, 30августа на 81-м году жизни. Народный артист СССР долгое время боролся сострашным недугом. Состояние Кобзона резко ухудшилось 20 июля, спустя неделюпоявились данные, что его подключили каппарату искусственной вентиляции легких.Кобзон был депутатом Госдумы II—VII созывов(1995—2018). В нижней палате он занимал должность замепреда комитета покультуре.