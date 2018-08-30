Пытаясь избежать привлечения к административной ответственности, нарушители предлагали сотрудникам полиции денежное вознаграждение. Суммы варьируются от 4-х до 20-ти тысяч рублей.

В середине августа текущего года на улице Жуковского областного центра инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по городу Владимиру остановили легковой автомобиль под управлением 29-летнего местного жителя. Внешние признаки указывали на то, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Пройти медосвидетельствование он категорически отказался.Для составления протокола об административном правонарушении полицейские пригласили мужчину в служебный автомобиль. Желая избежать ответственности, нарушитель настойчиво предлагал госавтоинспекторам денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей. Предупреждение о том, что данные действия преследуются по закону, не повлияло на водителя – он положил купюры в бардачок патрульного авто.О данном факте полицейские проинформировали дежурную часть городского УМВД, после чего незаконные действия правонарушителя были пресечены.В настоящее время следственными органами в отношении владимирца возбуждено уголовное дело по ч 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).Уголовное дело по факту мелкого взяточничества возбудили дознаватели Управления МВД России по городу Владимиру. Фигурантом дела стал 52-летний житель Московской области. Находясь в служебном кабинете, житель Подмосковья попытался передать 10 тысяч рублей руководителю одного из подразделений городского УМВД за непривлечение его знакомого к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации.27 августа текущего года коллеги владимирских полицейских – сотрудники Отдела МВД России по Петушинскому району возбудили аналогичное уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца одной из стран Средней Азии.Автомобиль под управлением фигуранта был остановлен инспекторами регионального УГИБДД 17 августа текущего года на участке автомобильной трассы М-7 «Волга».В ходе проверки документов выяснилось, что у троих пассажиров автомобиля имеются нарушения миграционного законодательства. Автовладелец решил по-своему разрешить ситуацию. Мужчина предпринял попытку дать взятку инспектору ДПС – в свой паспорт он вложил четыре тысячи рублей и попытался передать полицейскому.Сотрудник сообщил о данном факте в дежурную часть, после чего действия взяткодателя были пресечены.Напоминаем, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.