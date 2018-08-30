Интересное положение знаменитости, прибегшей
к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в
присутствии съемочной группы телешоу Андрей Малахов. Прямой эфир,
прокомментировала известный блогер Лена Миро. Она осудила актрису на столь смелый
поступок.
Интересное положение знаменитости, прибегшей
к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в
присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир",
прокомментировала известный блогер Лена Миро. Она осудила актрису на столь смелый
поступок.
Миро в своем микроблоге
в LiveJournal напомнила, что в Эвелины уже есть сын, "которого она родила
в биологическом возрасте бабушки". "К чему привели такие роды, все знают – ребенок
родился с синдромом Дауна", – констатировала Миро.
При этом блогер привела неутешительную статистику этой
генной патологии, которая, по ее словам, напрямую
зависит от возраста матери. "Если женщине 20-24 года, вероятность
рождения ребенка с синдромом составляет всего лишь один шанс к 1562… В возрасте
старше 45, вероятность рождения Дауна 1 к 19", – написала Миро.
Также она отметила, что курение, наркотики и алкоголь,
распространенные в медийной тусовке, увеличивают и эти огромные шансы в разы.
"Получается ведь, что Эвелина, уже имея сына с синдромом Дауна, вполне
осознанно идет на рождение второго такого же", – врезала словом Бледанс блогер.
При этом Лена Миро заявила, что Эвелина ищет выгоду на своем ребенке.
"Выставив сына с синдромом в медийное пространство, бывшая актриса пытается
создать информационный повод, чтобы ее приглашали на телевидение. Для чего это
нужно? Мне кажется, дело в деньгах – эксплуатируя несчастного ребенка, Бледанс
на нем зарабатывает", – выразила свое резкое мнение автор поста.
Миро считает, что Эвелине на руку любые скандалы. В
частности, она привела в пример конфликт артистки с Константином Хабенским. "Это
ужасно, когда детей заведомо и, на мой взгляд, вполне сознательно обрекают на
несчастную жизнь. Циничный расчет таких баб сродни экспериментами над людьми к
концлагерях", – вынесла вердикт Лена Миро.
Напомним, что у
Бледанс два сына. Старший Николай родился в браке с израильским бизнесменом.
Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в
отношениях с продюсером Александром Семиным.