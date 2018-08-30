Интересное положение знаменитости, прибегшей к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу Андрей Малахов. Прямой эфир, прокомментировала известный блогер Лена Миро. Она осудила актрису на столь смелый поступок.

Интересное положение знаменитости, прибегшейк процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) вприсутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир",прокомментировала известный блогер Лена Миро. Она осудила актрису на столь смелыйпоступок.Миро в своем микроблогев LiveJournal напомнила, что в Эвелины уже есть сын, "которого она родилав биологическом возрасте бабушки". "К чему привели такие роды, все знают – ребенокродился с синдромом Дауна", – констатировала Миро.При этом блогер привела неутешительную статистику этойгенной патологии, которая, по ее словам, напрямуюзависит от возраста матери. "Если женщине 20-24 года, вероятностьрождения ребенка с синдромом составляет всего лишь один шанс к 1562… В возрастестарше 45, вероятность рождения Дауна 1 к 19", – написала Миро.Также она отметила, что курение, наркотики и алкоголь,распространенные в медийной тусовке, увеличивают и эти огромные шансы в разы."Получается ведь, что Эвелина, уже имея сына с синдромом Дауна, вполнеосознанно идет на рождение второго такого же", – врезала словом Бледанс блогер.При этом Лена Миро заявила, что Эвелина ищет выгоду на своем ребенке."Выставив сына с синдромом в медийное пространство, бывшая актриса пытаетсясоздать информационный повод, чтобы ее приглашали на телевидение. Для чего этонужно? Мне кажется, дело в деньгах – эксплуатируя несчастного ребенка, Бледансна нем зарабатывает", – выразила свое резкое мнение автор поста.Миро считает, что Эвелине на руку любые скандалы. Вчастности, она привела в пример конфликт артистки с Константином Хабенским. "Этоужасно, когда детей заведомо и, на мой взгляд, вполне сознательно обрекают нанесчастную жизнь. Циничный расчет таких баб сродни экспериментами над людьми кконцлагерях", – вынесла вердикт Лена Миро.Напомним, что уБледанс два сына. Старший Николай родился в браке с израильским бизнесменом.Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла вотношениях с продюсером Александром Семиным.