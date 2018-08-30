12 сентября исполнится полгода со дня смерти выдающегося актера, режиссера и педагога Олега Табакова. Закон обязывает до этого времени открыть наследство и вступить в права всех, кто имеет право. Но покойный худрук МХТ им. Чехова успел составить завещание, которое облегчило задачу нотариусу, но стало неприятным сюрпризом для детей Олега Павловича.

12 сентября исполнится полгода со дня смерти выдающегося актера, режиссера и педагога Олега Табакова. Закон обязывает до этого времени открыть наследство и вступить в права всех, кто имеет право. Но покойный худрук МХТ им. Чехова успел составить завещание, которое облегчило задачу нотариусу, но стало неприятным сюрпризом для детей Олега Павловича.По закону в завещании может указываться только круг наследников, но не упоминаться доли каждого из них. В таком случае разделение переданного имущества будет происходить на равные части. Текст может включать себя круг наследников и перечислений долей одного, нескольких или каждого из них. Более того, в документ может входить только указание о том, какой наследник, предусмотренный законодательством, не должен быть получателем имущества.Судя по документам, которые публикует сегодня пресса, Олег Павлович не указала в завещании детей от первого брака – 58-летнего Антона и 52-летней Александры. Известно, что у Табакова были непростые отношения с ними. Лишь спустя годы Антон смог простить отца за то, что он ушел из семьи, но Александра полностью прервала с ним общение и даже не пришла на похороны.По различным данным, Табаков владел землей в 30 соток (с домом) в поселке "Кино-1", который находится на берегу реки Истра. Также в его распоряжении был легковой автомобиль "Субару В9 TRIBECA" и три квартиры (площадью 116, 164 и 68 кв. м). Эти и другие активы он, как говорят, переписал на Марину Зудину.Сын народного артиста СССР Антон прокомментировал прессе эту новость сдержанно: "Я с удивлением узнал, что меня приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца. Но даже если бы это и было, не считаю возможным эту тему обсуждать в СМИ. Наследство, завещание – это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, не касается".Но юристы говорят, что Антон и Александра могут оспорить по суду завещание знаменитого отца и получить часть от его миллионов наряду с Мариной Зудиной и ее детьми Павлом и Марией.