Дамаск не обладает химическим оружием и, нет никакой необходимости в его использовании.

Дамаск не обладает химическим оружием и, нет никакой необходимости в его использовании.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, который подчеркнул, что правительственная армия одерживает победы над террористами и не нуждается в химоружии.По мнению его российского коллеги Сергея Лаврова, перед Сирией теперь стоит задача окончательно справиться с терроризмом, а затем начать налаживать мирную жизнь в стране, истерзанную с 2011 года войной.Об этом глава МИД РФ сообщил Валиду Муаллему в ходе переговоров с ним. Лавров подчеркнул, что восстановлению экономики страны будут способствовать проекты, которые обсуждаются в рамках двусторонней межправительственной комиссии.Между тем, как передает РИА Новости, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отметил, что необходимо уничтожить боевиков, засевших в Идлибе – городе на северо-западе Сирии, но при этом с минимальным ущербом для местных жителей, не допустив, чтобы террористы прикрывались живым щитом.Дипломат отметил, что бандитов нужно отделить от представителей оппозиции, которые принимают участие в астанинском мирном процессе.