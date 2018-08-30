Владимир Березин много раз вел концерты с участием Иосифа Кобзона. Но диктор не только объявлял певца, но был дружен с ним, несмотря на разницу в возрасте. После смерти артиста ведущий написал артисту трогательное послание

Владимир Березин много раз вел концерты с участием Иосифа Кобзона. Но диктор не только объявлял певца, но был дружен с ним, несмотря на разницу в возрасте. После смерти артиста ведущий написал артисту трогательное послание"Иосиф Давыдович, этого дня мы, ваши друзья, коллеги и близкие боялись больше всего, – обратился к покойному аки к живому Березин. – Все эти годы, пока вы боролись, побеждали и снова боролись, являя пример того, что зовется мужеством... Сколько людей в эти минуты почувствовали боль...боль от потери родного человека. Человека и артиста с большой буквы! ""Иосиф Давыдович,спасибо вам за все: за добрые дела (Боже , сколько Вы их сделали людям!) за важные и нужные слова, за достоинство Гражданина, Мужчины и Артиста! Иосиф Давыдович, Вы ушли к маме, к Махмуду(Эсамбаев, который был первым артистом СССР, выступивший со своей сольной программой и собравший в одном концерте танцы народов мира – Прим. Ред.), к друзьям, родным, которые ждут вас ТАМ... Царствия небесного вам, помните нас, помогайте нам, грешным , ОТТУДА, как это вы делали всегда..... А мы будем помнить вас, будем чтить память о вас здесь .... долго, долго, долго", – написал Березин на своей странице в социальной сети Facebook."Человек согревал наши сердца, проникновенные песни, которые грели души, слушаю и плачу", "Его голос будет звучать в наших сердцах", "Ушел мэтр, а вместе с ним эпоха", "Он совесть нашей эстрады!", – комментируют пост друзья Березина.Напомним, народный артист Советского Союза и ряда республик скончался, не приходя в сознание, утром 30 августа в госпитале имени Бурденко на 81-м году жизни. Он 13 лет мужественно боролся с онкологией, но рак оказался сильнее. Похоронят певца 2 сентября на Востряковском кладбище столицы.